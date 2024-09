Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Kurseinbußen

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 88,30 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 88,30 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 88,30 EUR. Bei 88,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.727 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,21 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 55,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 59,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 227,69 Mio. EUR gegenüber 207,51 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

