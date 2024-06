Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag billiger

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 90,05 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 90,05 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 89,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 90,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.747 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 8,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,541 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 86,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 223,95 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 vorlegen. Am 24.07.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

