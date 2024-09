Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Kursplus

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 89,10 EUR.

Um 11:42 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 89,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,10 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.642 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 60,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 227,69 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,51 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

