Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zieht am Donnerstagvormittag an

Kurs der Nemetschek SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 102,20 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 102,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 102,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 611 Nemetschek SE-Aktien.

Am 17.10.2024 markierte das Papier bei 102,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,39 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,20 EUR am 24.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,526 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 91,50 EUR.

Am 31.07.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 227,69 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

