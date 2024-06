Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 90,65 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 11:46 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 91,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.763 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,20 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,33 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2024. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 223,95 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2024 gerechnet. Am 24.07.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag in Rot