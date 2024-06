Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Vormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 90,50 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 90,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 90,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,55 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 582 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,541 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 86,13 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,63 EUR je Aktie.

