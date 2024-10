Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 101,80 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 101,80 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 101,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.225 Nemetschek SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,70 EUR) erklomm das Papier am 17.10.2024. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 0,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 61,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 66,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,526 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 91,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 227,69 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,51 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

