Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Montagmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 107,10 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,5 Prozent auf 107,10 EUR ab. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,30 EUR nach. Bei 107,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 8.468 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 29,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2024 (88,05 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 17,79 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,621 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

