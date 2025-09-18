Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 108,40 EUR abwärts.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 108,40 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 108,40 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.625 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,77 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 88,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 18,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,621 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 122,39 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,38 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2025 aus.

