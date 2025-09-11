Nemetschek Aktie
Marktkap. 12,94 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Auch nach dem jüngsten Kursrutsch sieht Analyst Joseph George ein eher ungünstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für die Aktien des Bausoftwarespezialisten. Die abnehmende Wachstumsdynamik aus eigener Kraft, den fraglichen Auftrieb durch langjährige Verträge, die notwendige Margenverbesserung im zweiten Halbjahr und den möglicherweise schwächeren Barmittelumschlag nennt er in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend als Belastungsfaktoren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Underweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
106,10 €
|Abst. Kursziel*:
-5,75%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
104,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,67%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
126,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
