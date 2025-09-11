DAX 23.704 +0,3%ESt50 5.387 +0,5%Top 10 Crypto 16,10 +0,0%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.254 -0,2%Euro 1,1733 +0,0%Öl 65,79 -0,8%Gold 3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Alibaba, Meta, Alphabet, Snap im Fokus
Top News
Inflationsdruck in Deutschland steigt im August wie erwartet Inflationsdruck in Deutschland steigt im August wie erwartet
Darum kommt der Euro kaum vom Fleck - Pfund nach schwachen Produktionsdaten unter Druck Darum kommt der Euro kaum vom Fleck - Pfund nach schwachen Produktionsdaten unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
104,90 EUR +0,20 EUR +0,19 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12,94 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Underweight

08:01 Uhr
Nemetschek SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
104,90 EUR 0,20 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Auch nach dem jüngsten Kursrutsch sieht Analyst Joseph George ein eher ungünstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für die Aktien des Bausoftwarespezialisten. Die abnehmende Wachstumsdynamik aus eigener Kraft, den fraglichen Auftrieb durch langjährige Verträge, die notwendige Margenverbesserung im zweiten Halbjahr und den möglicherweise schwächeren Barmittelumschlag nennt er in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend als Belastungsfaktoren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Underweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
106,10 €		 Abst. Kursziel*:
-5,75%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
104,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,67%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
126,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:01 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Nemetschek Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Nemetschek Neutral UBS AG
04.08.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

dpa-afx Mehrheitsübernahme Ceconomy-Aktie in Grün: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme der Offerte von JD.com Ceconomy-Aktie in Grün: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme der Offerte von JD.com
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Nachmittag höher
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schwächelt nachmittags
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone
finanzen.net freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Mittag freundlich
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer
finanzen.net freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Vormittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: freenet exceeds expectations for free cash flow – customer base and service revenues continue to grow, guidance for adjusted EBITDA and free cash flow confirmed
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
RSS Feed
freenet AG zu myNews hinzufügen