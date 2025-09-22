Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag gesucht
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 110,80 EUR.
Um 15:51 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 110,80 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 111,20 EUR. Mit einem Wert von 108,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.071 Nemetschek SE-Aktien.
Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,00 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 88,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 25,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,621 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,39 EUR.
Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 290,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.
