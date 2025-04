Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Mittag

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 108,80 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,8 Prozent auf 108,80 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 107,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,30 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.261 Stück gehandelt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 125,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 13,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,55 EUR ab. Mit Abgaben von 26,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,623 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 110,89 EUR angegeben.

Nemetschek SE gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 290,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 219,58 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Nemetschek SE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen