Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 108,40 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 108,40 EUR nach. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 108,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.438 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,55 EUR am 03.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,61 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,623 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,89 EUR.

Am 14.03.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 290,89 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 219,58 Mio. EUR eingefahren.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

