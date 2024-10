Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 101,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Nemetschek SE-Aktie um 11:45 Uhr im XETRA-Handel bei 101,20 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,60 EUR an. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 100,90 EUR. Bei 101,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.622 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 102,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 1,48 Prozent zulegen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,74 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 51,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,528 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 92,50 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

