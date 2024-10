Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 101,70 EUR.

Am 17.10.2024 markierte das Papier bei 102,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 0,97 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,74 EUR. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 34,38 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,528 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 92,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 227,69 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 207,51 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,54 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

