Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 101,10 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 101,10 EUR nach oben. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,40 EUR zu. Bei 100,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 7.618 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,58 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 66,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 33,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,528 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 92,50 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 227,69 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,72 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,54 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

