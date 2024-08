Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag mit KursVerlusten

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 90,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 90,35 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,65 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 89,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 164 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 98,20 EUR markierte der Titel am 06.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 8,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Abschläge von 38,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,537 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,75 EUR aus.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,72 Prozent auf 227,69 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,57 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt zum Ende des Freitagshandels

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen