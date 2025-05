Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 120,30 EUR nach oben.

Um 11:43 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 120,30 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 120,40 EUR. Bei 118,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.233 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 126,00 EUR markierte der Titel am 12.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 4,74 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,622 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 113,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 282,81 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

