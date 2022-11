Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag schwächer

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 47,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 47,07 EUR. Bei 47,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.885 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 115,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 59,38 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 10,05 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,06 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 27.10.2022 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 202,78 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,30 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.03.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie unter Druck: Nemetschek-CFO Kaufmann geht zum Jahreswechsel

Analysten sehen bei Nemetschek SE-Aktie Potenzial

Nemetschek-Aktie bricht dennoch ein: Nemetschek in Q3 mit Umsatzwachstum - Zahlen im Rahmen der Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group