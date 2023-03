Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Freitagmittag

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 61,72 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 63,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.954 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 59,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 17.03.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 203,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Nemetschek SE am 27.04.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

