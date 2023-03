Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Kursplus

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 62,86 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,48 EUR an. Bei 63,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 85.783 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,78 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,68 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 46,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,66 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 17.03.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 203,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,90 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Nemetschek SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

