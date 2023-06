Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Nestlé 109,04 EUR

1,06% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 108,90 CHF nach oben. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 109,18 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,34 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 152.825 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 118,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2022). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 8,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 122,69 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,97 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Nestlé-Aktie schwächelt: Nestlé ernennt Anna Manz zur CFO

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé SA (Nestle) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com