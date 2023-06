Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Nestlé 108,92 EUR

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,48 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,34 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.226.661 Nestlé-Aktien.

Bei 118,70 CHF erreichte der Titel am 30.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,98 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,42 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 5,05 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,69 CHF.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 27.07.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,97 CHF im Jahr 2023 aus.

