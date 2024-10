Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag kaum verändert

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 84,84 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr bei 84,84 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,10 CHF an. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 84,84 CHF. Mit einem Wert von 84,92 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 82.720 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 105,28 CHF. Mit einem Zuwachs von 24,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,04 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 3,30 Prozent sinken.

Nach 3,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,09 CHF je Nestlé-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 94,00 CHF an.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,79 CHF je Nestlé-Aktie.



