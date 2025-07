Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 78,06 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 78,06 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,90 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 78,24 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 474.100 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,08 CHF erreichte der Titel am 23.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 6,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 86,50 CHF.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Nestlé die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,36 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Juni 2025: Experten empfehlen Nestlé-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 5 Jahren bedeutet

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 3 Jahren eingebracht