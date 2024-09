Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 91,16 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 91,16 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 91,58 CHF. Bei 91,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.161.033 Stück gehandelt.

Am 22.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 18,56 Prozent wieder erreichen. Bei 85,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,12 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 99,00 CHF angegeben.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Nestlé die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Aufschläge in Zürich: SMI steigt zum Ende des Montagshandels

Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen