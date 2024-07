Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteuert sich am Donnerstagmittag

04.07.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 93,00 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 93,00 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 93,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,54 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 408.826 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 108,48 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 14,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,52 CHF am 25.04.2024. Mit einem Kursverlust von 3,74 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,45 CHF an. Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,97 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich stärker Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus

