Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Nachmittag zu

Das Papier von Nestlé legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 109,30 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,54 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,54 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 866.008 Nestlé-Aktien.

Am 30.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,70 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Mit einem Kursverlust von 5,38 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,83 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Nestlé die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,97 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

