Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag verlustreich

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 99,30 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 99,30 CHF nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 99,17 CHF. Bei 99,44 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 394.033 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,66 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,09 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,50 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,85 CHF je Nestlé-Aktie.

