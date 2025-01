Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 74,60 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 74,60 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 74,42 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2.199.178 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 34,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,39 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,11 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Nestlé dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,61 CHF im Jahr 2024 aus.

