Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 75,18 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 75,18 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 75,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.536 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.02.2024 markierte das Papier bei 100,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 33,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Mit Abgaben von 3,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,03 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,33 CHF aus.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,61 CHF je Aktie aus.

