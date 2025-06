Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Minusbereich

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 85,88 CHF.

Um 11:49 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 85,88 CHF ab. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 85,54 CHF. Bei 85,87 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 457.060 Nestlé-Aktien.

Am 15.06.2024 markierte das Papier bei 95,96 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 11,74 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,67 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,40 CHF je Aktie.

