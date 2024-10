Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 83,64 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 83,64 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 83,22 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,44 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 421.277 Nestlé-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,28 CHF an. Mit einem Zuwachs von 25,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 20.09.2024 Kursverluste bis auf 82,04 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 1,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 92,44 CHF an.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,76 CHF je Aktie.

