Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteuert sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 95,30 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 95,30 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,58 CHF an. Mit einem Wert von 94,58 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.226.444 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.06.2023 bei 109,34 CHF. Gewinne von 14,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 89,52 CHF fiel das Papier am 25.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 6,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 109,45 CHF angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,99 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Zürich in Rot: SLI beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten

Schwacher Handel in Zürich: SPI schlussendlich mit Abgaben