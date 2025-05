Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 85,03 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 85,03 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,16 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 84,88 CHF. Mit einem Wert von 84,99 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 124.301 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF an. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 13,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 72,82 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,30 CHF.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,41 CHF in den Büchern stehen haben wird.

