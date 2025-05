Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 85,00 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr bei 85,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,82 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,88 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,99 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 999.671 Nestlé-Aktien.

Am 08.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 16,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,30 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,41 CHF fest.

