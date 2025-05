Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 86,07 CHF.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 86,07 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 86,11 CHF. Bei 85,34 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 806.737 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 14,58 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,82 CHF am 20.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 15,39 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 85,33 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Nestlé dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

