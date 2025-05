Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 85,73 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 85,73 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 85,79 CHF zu. Bei 85,34 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 431.393 Nestlé-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 15,04 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,82 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 15,06 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,30 CHF.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,41 CHF je Nestlé-Aktie.

