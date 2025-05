Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 85,45 CHF zu. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,48 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,34 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 65.181 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2024 auf bis zu 98,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 85,30 CHF angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,41 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

