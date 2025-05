Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 85,25 CHF.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 85,25 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 85,82 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,99 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 506.398 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2024 auf bis zu 98,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 14,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,30 CHF an.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht

So schätzen Analysten die Nestlé-Aktie ein

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet