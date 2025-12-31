Hochrechnung

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren angefallen

06.01.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kraft Heinz Company-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Kraft Heinz Company-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73,53 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert, befänden sich nun 135,999 Kraft Heinz Company-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Aktie auf 23,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.232,69 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 3.232,69 USD, was einer negativen Performance von 67,67 Prozent entspricht. Am Markt war Kraft Heinz Company jüngst 28,82 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

