Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 73,54 CHF abwärts.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 73,54 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 73,42 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 73,42 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156.123 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 0,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,03 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,33 CHF.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Zürich: SLI notiert schlussendlich im Plus

Pluszeichen in Europa: Zum Handelsende Gewinne im STOXX 50