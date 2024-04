Aktienkurs im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag schwächer

16.04.24 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 92,10 CHF ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 92,10 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,92 CHF nach. Bei 92,64 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.448.362 Nestlé-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,84 CHF) erklomm das Papier am 26.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei einem Wert von 91,01 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,18 Prozent Luft nach unten. Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,17 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,59 CHF an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 CHF je Nestlé-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Freundlicher Handel: SLI verbucht letztendlich Gewinne Freundlicher Handel: SMI beendet den Montagshandel in der Gewinnzone SPI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SPI

