Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Vormittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 74,10 CHF.

Das Papier von Nestlé legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 74,10 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 74,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,02 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 703.971 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,56 CHF. 35,71 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 CHF belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,61 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

