Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 90,58 CHF nach oben.

Das Papier von Nestlé konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 90,58 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 90,68 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 90,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 951.198 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF an. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 8,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Mit Abgaben von 19,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,55 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Handel aktuell: Das macht der SMI aktuell

Gewinne in Zürich: So steht der SMI aktuell

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain