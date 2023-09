Blick auf Nestlé-Kurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

20.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 105,70 CHF.

Werbung

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 105,70 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 105,86 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 105,46 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,86 CHF. Bisher wurden via SIX SX 102.859 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft. Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 9,53 Prozent niedriger. Bei 102,78 CHF fiel das Papier am 18.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,50 CHF. Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,90 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwacher Handel: SPI sackt schlussendlich ab Börse Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels im Minus Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé SA (Nestle) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com