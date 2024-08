Aktienkurs aktuell

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Aufwind

21.08.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 89,56 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 89,56 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 89,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 344.478 Nestlé-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,08 CHF) erklomm das Papier am 22.09.2023. Mit einem Zuwachs von 20,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,70 CHF. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Mit Abgaben von 4,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,11 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus. Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwacher Handel: SMI präsentiert sich letztendlich schwächer Verluste in Zürich: SLI verbucht letztendlich Abschläge Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com