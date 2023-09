Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Nestlé im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 106,60 CHF.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 106,60 CHF abwärts. Bei 106,34 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 107,12 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 918.797 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. 9,61 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 102,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 120,50 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,90 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich in Rot: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich leichter

Donnerstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer