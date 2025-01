Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 73,90 CHF.

Um 09:07 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 73,90 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,88 CHF nach. Mit einem Wert von 74,16 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 182.049 Nestlé-Aktien.

Bei 100,56 CHF erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 36,08 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 72,82 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 1,46 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 85,33 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,61 CHF je Aktie.

