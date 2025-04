Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 86,76 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 86,76 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 87,65 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,04 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.676.767 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,67 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 72,82 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 16,07 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,08 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,80 CHF aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,50 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Stoxx Europe 50-Papier Nestlé-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nestlé Anlegern eine Freude

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie mit Plus: Nestlé bedauert unzulässige Behandlung von Mineralwasser